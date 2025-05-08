Eskişehir\'de Afet Tatbikatları Gerçekleştirildi

Eskişehir Mihalıççık ve Günyüzü'de 'Hastane Afet Planı" kapsamında düzenlenen afet tatbikatları başarıyla tamamlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında Mihalıççık ve Günyüzü İlçe Devlet Hastaneleri'nde tatbikatlar düzenlendi. Mihalıççık Devlet Hastanesi önünde başlayan etkinlik, masabaşı ve saha uygulamalarıyla gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR