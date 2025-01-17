Eskişehir\'de Ağaç Budama Çalışmaları Nedeniyle Araç Park Yasakları

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ağaç bakım ve budama çalışmaları nedeniyle üç önemli caddeye belirli tarihlerde araç parkının yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçların bakım ve budama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitkilerin dinlenme mevsimi olan kış döneminde yapılan çalışmalar ile ağaçların sağlıklı olmaları sağlanıyor. Kent genelinde budama işlemlerini yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Pazartesi gününden itibaren şehrin en işlek caddelerinde gerçekleştirilecek çalışma hakkında sürücüleri uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Ocak Pazartesi günü Şair Fuzuli Caddesi'nde, 21 Ocak Salı günü Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, 22 Ocak Çarşamba günü Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan ağaçların budama işlemleri yapılması nedeniyle sürücülerin saat 08.00 ile 18.00 arasında iş makineleri ve ekiplerin emniyetli çalışması adına araçlarını park etmemesi önem arz etmektedir. Ayrıca belirtilen gün ve saatlerde Büyükşehir Belediyesi KENTAŞ A.Ş.'ye ait cadde otoparkları da araç park edilmemesi için hizmet vermeyecek." - ESKİŞEHİR