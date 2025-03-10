Eskişehir\'de Aile Hukuku Eğitimi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerlerine yönelik 'Aile Hukuku' eğitimi düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin '2025 #Aileyılı' ile ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Aile Eğitim Programı (AEP) içerisinde yer alan 'Aile Hukuku' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitime Tepebaşı Aile Destek (ADEM) kursiyerleri katılım sağladı. - ESKİŞEHİR
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