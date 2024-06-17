Eskişehir'de AKUT ekipleri tarafından kuyudan kurtarılan köpek tedavi altına alındı

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Eskişehir'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından düştüğü kuyudan kurtarılan köpek tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çalkara Mahallesi'nde bir köpek kuyuya düştü. Bögledeki vatandaşların haber vermesi sonrasında AKUT ekipleri tarafından kuyuya düşen köpeğin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılan köpek tedavisi için Tepebaşı Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR