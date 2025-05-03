Eskişehir'de Ani Hava Değişimleri Seyyar Esnafı Zorluyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Ani Hava Değişimleri Seyyar Esnafı Zorluyor

Eskişehir\'de Ani Hava Değişimleri Seyyar Esnafı Zorluyor

Eskişehir'de sıcaklık değişimleri seyyar satıcıların işlerini olumsuz etkiliyor, müşteri kaybı artıyor.

03.05.2025 10:24
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Eskişehir'de ani sıcaklık değişimleri, seyyar satıcıları olumsuz etkiliyor.

Esnaf, havaların bir sıcak bir soğuk gitmesinden dolayı müşteri kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Bahar aylarında beklenen ılıman havalar yerine sık sık değişen iklim şartları, seyyar esnafın işlerini zorlaştırdı. Havanın bir gün güneşli, ertesi gün ise serin ve rüzgarlı olmasının insanları dışarı çıkmaktan alıkoyduğunu belirten satıcılar, istikrarlı hava şartlarını bekliyor.

"Şubat ayında hava daha sıcaktı"

Seyyar simit satıcısı Muharrem Özyer, soğuk havaların işlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Havalar soğuk olduğu için müşteriler gelmiyor. Birkaç güne havalar ısınırsa esnaf için daha iyi olur. Biz bu havalara alışığız, zor olmuyor ama soğuk müşteriyi etkiliyor. Şubat ayında hava daha sıcaktı, mayısta tekrar kışa döndük. Havanın dengesizliği bizi de şaşırttı," dedi.

"Bazen ısınmak için ateş yaktığımız oluyor"

Bir diğer seyyar esnaf Erol Yürekli ise hava değişimlerine dikkat çekerek, "Havanın bir sıcak bir soğuk olması seyyar satıcıları zor durumda bırakıyor. Müşteri sayısını hava şartları belirliyor. Aynı zamanda bizler de olumsuz etkileniyoruz. Bazen ısınmak için ateş yaktığımız da oluyor. İklimler değişti, her şey pahalılaştı, yer altı sularımız azaldı. Özellikle mısır ekiminden dolayı yer altı sularımızı tüketiyorlar. Su tüketimini azaltmalılar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ani Hava Değişimleri Seyyar Esnafı Zorluyor - Son Dakika

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