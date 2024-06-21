Eskişehir'de Artan Sıcaklıkla Birlikte Soğuk Su ve Dondurma Talebi Arttı

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Eskişehir'de artan hava sıcaklıkları sonrasında soğuk su satışlarının yüzde 100'den fazla arttığını ifade eden esnaf, dondurmaya da büyük bir talep olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar vatandaşları bunaltırken, soğuk su ve dondurma gibi ürünler serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Sıcaklıkların artması sonrasında özellikle su satışları yüzde 100 oranında artan esnaf, müşterilerine iyi hizmet verebilmek için daha sık tedarik yapıyor. Aynı zamanda dondurma satışlarına da büyük bir talep olduğunu ifade eden işletmeciler, ilerleyen günlerde işlerin artarak yoğunlaşmasını bekliyor.

"Her gün yaklaşık 400-500 şişe su satıyoruz"

Esnaf Osman Mert Yavuz, sıcaklıkların artmasıyla birlikte su ve dondurma satışlarının çokça yükseldiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın talebi arttı. Herkes soğuk su istiyor. Her gün yaklaşık 400-500 şişe su satıyoruz. Kış aylarında 200 adet anca satılıyordu. Dondurma satışlarımız da mayıs ayının ortalarında başladı. Yoğun talep görüyoruz. En çok bitter, antep fıstığı, sade ve kakao aromalı çeşitlerimiz tercih ediliyor. İlerleyen günlerde işlerin daha da artacağını öngörüyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR