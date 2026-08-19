Terk edilen Günyüzü’ndeki eski belediye binası çocuklar için adeta tuzak - Son Dakika
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Terk edilen Günyüzü’ndeki eski belediye binası çocuklar için adeta tuzak

Terk edilen Günyüzü’ndeki eski belediye binası çocuklar için adeta tuzak
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Günyüzü'ne bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde 2014'ten beri atıl duran eski belediye binası, bakımsızlık ve güvenlik önlemi olmaması nedeniyle çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Mahalle sakinleri, binaya giren çocukların çatıda oyun oynadığını belirterek yetkililerden önlem almasını istiyor.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi'nde 2002 yılında hizmete açılan eski belediye binası, şimdilerde mahalle çocukları için büyük bir hayati tehlike oluşturuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan ve yıllardır atıl vaziyette bekleyen yapı, güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle adeta bir tuzak alanına dönüşmüş durumda.

Çatıda tehlikeli oyun

Mahalle sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, bakımsızlık nedeniyle yıpranan ve kontrolsüz kalan binanın çatısına ve pencerelerine çıkan çocuklar, hiçbir önlem olmaksızın yüksekte oyun oynuyor. Her an bir düşme veya çökme kazasıyla karşı karşıya kalınabileceğini belirten mahalleliler, durumun ciddi bir faciaya davetiye çıkardığını vurguluyor.

Bina 2014 yılından beri terk edildi

2014 yılındaki Büyükşehir Yasası ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçen yapının, devir işleminin ardından geçen yıllar boyunca herhangi bir bakım, onarım veya koruma çalışmasına tabi tutulmadığı ifade ediliyor. Atıl kalan binanın kapılarının ve pencerelerinin açık olması, çocukların yapıya kolayca girmesine zemin hazırlıyor.

Mahalle halkı, yetkililere çağrıda bulunarak can kaybı veya ağır bir yaralanma yaşanmadan önce binanın etrafında güvenlik önlemlerinin alınmasını, girişlerin kapatılmasını veya yapının güvenli bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tuzak, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Terk edilen Günyüzü’ndeki eski belediye binası çocuklar için adeta tuzak - Son Dakika

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