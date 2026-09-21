Eskişehir\'de bagajda yastıkla veterinere götürülen Kezban adlı buzağıya serum takıldı

Eskişehir'de yaşayan Musa Karakaya, üç gün önce dünyaya gelen ve rahatsızlanan 'Kezban' isimli buzağısını otomobilinin bagajında kent merkezindeki veteriner kliniğine taşıdı. Bagajda başının altına yastık konularak konforu sağlanan buzağıya tedavi kapsamında serum takıldı.

Tepebaşı ilçesi Yukarıkartal Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Musa Karakaya, yeni doğan buzağısı hastalanınca çareyi kent merkezindeki veteriner kliniğine gitmekte buldu. Üç gün önce doğan ve 'Kezban' adı verilen dişi buzağının ishal olması üzerine Karakaya, hayvanın rahat etmesi için otomobilinin bagajına yastık koydu. Klinikte yapılan muayenenin ve uygulanan serum tedavisinin ardından 'Kezban' isimli buzağının sahibi, Musa Karakaya hayvanın başından bir ana ayrılmadı. Minik Buzağının tedavisi sonrası yeniden otomobilin bagajına yatırılarak köye götürüldü.

"Serum taktık buzağımıza, inşallah iyi olacak"

Köylerine düzenli olarak veteriner hekim gelmesine rağmen vakit kaybetmeden şehre inmeyi tercih ettiklerini belirten Musa Karakaya, "Buzağımız ishal olmuş, veterinere getirdik; birazcık üşütmüş. Normalde köyümüze veteriner geliyor ama biz böyle tercih ettik. Şu anda serum taktık buzağımıza, inşallah iyi olacak. Buzağımızın ismi Kezban, üç gün önce doğdu" ifadelerini kullandı.