Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Kent Konseyi iş birliğiyle, Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden Behiç Erkin'i anmak amacıyla program düzenlendi. Enveriye Tren İstasyonu'ndaki anıt mezarına gerçekleştirilen ziyaretle başlayan program, "Demiryollarının Babası: Behiç Erkin-Cepheye Giden Yol" başlıklı panelle devam etti. Panelde Erkin'in Türk demiryolu tarihindeki öncü rolü ve Milli Mücadele'ye katkıları ele alındı.

Milli Mücadele'nin lojistik kahramanlarından, Cumhuriyet'in ilk Demiryolları Genel Müdürü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından Behiç Erkin, Eskişehir'de düzenlenen programla anıldı. Anma programı kapsamında ilk olarak Enveriye Tren İstasyonu'nda bulunan Behiç Erkin'in anıt mezarı ziyaret edildi. Ardından Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde Erkin'in yaşamı, çalışmaları ve Türkiye tarihindeki yeri değerlendirildi. Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasına ışık tutan etkinlik, Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panele Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazeteci Kerem Akyıl'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Sayılır ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Marttin konuşmacı olarak yer aldı. Panelin açılışında söz alan Eskişehir Kent Konseyi Kent Tarihi Çalışma Grubu Başkanı Kemal Güner Poyraz, Eskişehir'in köklü tarihinin gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Kent belleğinin yaşatılması ve tarihi değerlerin tanıtılması amacıyla Kent Tarihi Çalışma Grubu olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ de Behiç Erkin'in Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi sorumluluğun unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Kent belleğini güçlendiren, tarih bilincini artıran ve ortak değerleri yaşatan etkinliklere önem verdiklerini belirten Ülüğ, Eskişehir tarihine damga vuran önemli şahsiyetlerin tanıtılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

"Raylar Cumhuriyet'e, emeğini kuruluşa ve kurtuluşa adamış bir isim"

Panelde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Behiç Erkin'in yalnızca demiryolu tarihindeki öncü kimliğiyle değil, Milli Mücadele'ye sunduğu katkılarla da hatırlanması gereken önemli bir isim olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl ESTRAM yerleşkesine Behiç Erkin'in adının verildiğini hatırlatan Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Aslında onu anlatmak bir açıdan gerçekten çok zor. Çünkü o kadar çok şapkası var ki. Bir dönem büyükelçilik yapmış, siyasetle uğraşmış, milletvekilliği yapmış, demiryolculuk ve ulaşım alanında görev almış, aynı zamanda askerlik eğitimi almış. Ama bütün bu şapkaları özetleyecek bir cümle var onun için; Milli Mücadeleci olması ve Milli Mücadele'ye verdiği büyük destek. Rayları Cumhuriyet'e, emeğini de kuruluşa ve kurtuluşa adamış bir isim Behiç Erkin.Biliyorsunuz, savaş cephede kazanılır ama önemli olan cepheye gidecek mühimmatın, cephanenin ve askerin taşınmasıdır. İşte tam da Behiç Erkin burada devreye girerek gerçekten de ülkemizi demir ağlarla örmüş ve bu demir ağları Cumhuriyete armağan etmiş. Ben bu keyifli sohbette sizi baş başa bırakırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Behiç Erkin'i de içine alarak Milli Mücadele'de emeği geçmiş ve bugün bu Cumhuriyet altında özgür ve bağımsız bir şekilde yaşadığımız ülkeyi bize armağan eden herkese tekrar minnetimi belirtmek istiyorum."

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Akademisyenler, Behiç Erkin'in Türk demiryolu tarihindeki öncü rolünü, Milli Mücadele yıllarında üstlendiği kritik görevleri ve demiryollarının cepheye asker, mühimmat ve cephane ulaştırılmasındaki stratejik önemini tarihsel bilgiler ışığında değerlendirdi.

Etkinlik, Eskişehir'in tarihine yön veren önemli isimlerden Behiç Erkin'in yaşamı ve mücadelesine ilişkin paylaşımlarla sona erdi.