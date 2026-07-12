Hoşnudiye\'deki bisiklet parkları bakım bekliyor

Eskişehir'de vatandaşların bisikletlerini güvenli şekilde park edebilmeleri amacıyla oluşturulan bisiklet park alanları, üzerlerine yazılan yazılar ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bisiklet park alanlarının cam yüzeylerinin çeşitli yazılarla kaplandığı, bazı bölümlerinde ise kirlenme ve bakım eksikliği olduğu görüldü. Vatandaşların kullanımına sunulan alanların estetik görünümünü kaybetmesi dikkat çekerken, park alanlarının daha düzenli ve temiz tutulması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Bisiklet kullanımının yaygın olduğu Eskişehir'de, güvenli park imkanı sunmak amacıyla yapılan alanların korunmasının önemine dikkat çekilirken, yazılar nedeniyle hem görüntü kirliliği oluştuğu hem de kent estetiğinin olumsuz etkilendiği gözlendi. - ESKİŞEHİR