Eskişehir'de bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makineleri bayileri denetlendi - Son Dakika

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki bitki koruma ürünleri ile zirai mücadele alet ve makineleri bayilerini denetledi.

2021 yılında Eskişehir'de bulunan 55 adet Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayisine 105 adet kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde merkez ve ilçelerde bulunan bayi belgesi olan veya bayi belgesi olmadan ürün satışı yapan işletmelere kontrol ve denetimler yapılarak mevzuat gereği yapmaları gereken işlemlerle ilgili bayiler bilgilendirildi.

Ayrıca İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde 52 adet bitki koruma bayisine de 280 adet kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Altıkat'ın da eşlik ettiği denetimlerde İl Müdürlüğü kontrol görevlilerince bayilerdeki bitki koruma ürünlerinden numuneler alındı. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bitki Koruma Takip Sistemi faal olarak bayiler tarafından kullanılır hale getirildi.

İl Müdürlüğü tarafından üreticilerin doğru ilaç ve doğru makine kullanımının sağlanması dolayısı ile tüketicilerin pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşılması amacıyla bitki koruma ürünleri ile zirai alet ve mücadele bayilerine yapılan kontrol ve denetimler devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, çevre sağlığını korumak, sürdürülebilir tarımı sağlamak, sahte ve ruhsata uygun üretilmeyen bitki koruma ürünlerinin önüne geçmek için bayi ruhsatı ve satış belgesi olmadan faaliyette bulunan bayilerin tespit edilmesi durumunda yönetmelikler kapsamında idari para cezası uygulanacağı anlatıldı. - ESKİŞEHİR