Eskişehir'de yaşayan Canan Koca, çocukluğunda başladığı nakış işleme geleneğini bugünde devam ettirip, yaptığı ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Şile bezi üzerine kasnak yardımıyla yapılan el emeği ile nakış işlemesini çocukluğunda yapmaya başlayan 66 yaşındaki Canan Koca, bugünde işlemelerine devam ederek Şile geleneğine sahip çıkıyor. Ürünlerinin yapımının yaklaşık 2-3 gün sürdüğünü, nakış işleme sırasında gözlerinin çok yorulduğunu fakat işini de severek devam ettirdiğini belirten Koca, vatandaşların Şile geleneğini unuttuklarını hatta kendi memleketinde bile sürdürmediklerinden dolayı geleneklerini devam ettiren sayılı kişilerden olduğunu söyledi.

"Çocukluğumdan beri yapıyorum"

Canan Koca, "Benim memleketim Şile. Sonradan Eskişehir'e yerleştim. Ben Şile ürünlerini yapıyorum; gecelik, elbise gibi ürünler. Şile bezi üzerine bunları işliyorum, sonra dikilerek bu ürünler ortaya çıkıyor. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Çünkü bizim Şile'de öyle; annem bez dokurdu, babaannem bez dokurdu. Şimdi ise yaptığım el işlerinin satışını yapıyorum ne de olsa insanın borcu harcı oluyor. Hem de geleneğimiz unutulmasın, tanıtılsın diye satış yapmaya başladım" ifadelerini kullandı.

"El işini ben çok seviyorum"

Bir nakış işini tamamlamanın yaklaşık 2-3 gün sürdüğünü anlatan Canan Koca, "Önce kesiliyor, dikiliyor, sonra oyası yapılıyor. Bayağı uğraştırıyor bu yüzden el emeği de fazla oluyor. Fakat emeğin kıymetini ve değerini bilen yok. El emeği fazla olduğu için satışlarını yaparken de cüzi fiyat skalasında veremiyorum. İşlemeleri yaparken kendiniz değil de gözleriniz çok yoruluyor. Fakat çok seviyorum, el işini ben çok seviyorum. Bu da temizlik hastalığı gibi; ille şu kasnak yanınızda olacak. Bir şeyleri ortaya çıkarmak güzel oluyor" dedi.

"Şile değerinin unutulmaması gerekiyor"

Koca, "Şile geleneği çok güzel, artık çok yapılmıyor. Şileliler bile yapmamaya başladı ama keşke bizim işimiz unutulmasa. Artık dükkan sahipleri her şeyi dışarıdan hazır bir şekilde alarak yaptırıyorlar. Şimdi artık makine işine döndü, hiç değeri kalmadı. Bizim bu değerlerimiz çok güzel. Şile değerinin unutulmaması gerekiyor. Bizden sonra yapacak kimse yok kalan kişilerde çok az kaldı" şeklinde konuştu.