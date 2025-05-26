Eskişehir\'de Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Eskişehir'de Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, yaklaşık 15 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Halkın çevre bilincini artırma hedefiyle düzenlenen etkinlik yoğun ilgi ile karşılaştı. Etkinlik, çevre ve sürdürülebilirlik teması altında faaliyet gösteren çeşitli firmaları bir araya getirdi. Ziyaretçiler, stantlarda yer alan firmalardan bilgi alma ve ürünlerini inceleme fırsatı buldu. Şenlik boyunca birçok atölye ve sosyal etkinlik düzenlendi. Özellikle kuş yuvası yapımı ve ebru sanatı gibi çevreciliğe dayalı atölyeler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik sorumlusu İlayda Çiftçi, katılımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun amacına ulaştığını belirtti.

Etkinlikte sadece bilgilendirici faaliyetler değil, aynı zamanda eğlenceli aktiviteler de yer aldı. Konser alanları sayesinde vatandaşlar hem keyifli vakit geçirdi hem de çevre konusunda bilinçlenme fırsatı yakaladı. Eskişehir Belediye Başkanı Ahmet Ataç da etkinliğe katılım sağlayarak, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda verilen mesajlara destek oldu. - ESKİŞEHİR