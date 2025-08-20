Eskişehir\'de Çırak Bulma Krizi

Eskişehir'de berberlik yapan Ali Tepe, çırak bulmakta yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek, yeni neslin çalışmaya isteksiz olduğunu ve bu durumun yalnızca berberliği değil tüm meslekleri tehdit ettiğini söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Ali Tepe, usta-çırak geleneğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yeni neslin çalışma hayatına karşı ilgisiz kaldığını dile getiren Tepe, en son çırağını 10 sene önce yetiştirdiğini belirtti.

"Yeni neslin çalışmayla alakası yok"

Gençlerin meslek öğrenmeye ve çalışmaya mesafeli durduğunu belirten Tepe, "Yeni neslin çalışmayla alakası yok. Kapıdan girer girmez 'Ne kadar kazanacağız?' diye soruyorlar ama mesleği öğrenmeyi hiç düşünmüyorlar," ifadelerini kullandı.

"Kimse çalışmak istemiyor"

Sadece berberlikte değil birçok sektörde aynı sorunun yaşandığını vurgulayan Tepe, "Karşıdaki mağaza da dahil olmak üzere diğer alanlarda da çırak bulamıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor," dedi. - ESKİŞEHİR