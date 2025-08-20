Eskişehir'de Çırak Bulma Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Çırak Bulma Krizi

Eskişehir\'de Çırak Bulma Krizi
20.08.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Tepe, yeni neslin çalışmaya isteksiz olduğunu ve meslek eğitimine ilginin azaldığını belirtti.

Eskişehir'de berberlik yapan Ali Tepe, çırak bulmakta yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekerek, yeni neslin çalışmaya isteksiz olduğunu ve bu durumun yalnızca berberliği değil tüm meslekleri tehdit ettiğini söyledi.

Eskişehir'de uzun yıllardır berberlik yapan Ali Tepe, usta-çırak geleneğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yeni neslin çalışma hayatına karşı ilgisiz kaldığını dile getiren Tepe, en son çırağını 10 sene önce yetiştirdiğini belirtti.

"Yeni neslin çalışmayla alakası yok"

Gençlerin meslek öğrenmeye ve çalışmaya mesafeli durduğunu belirten Tepe, "Yeni neslin çalışmayla alakası yok. Kapıdan girer girmez 'Ne kadar kazanacağız?' diye soruyorlar ama mesleği öğrenmeyi hiç düşünmüyorlar," ifadelerini kullandı.

"Kimse çalışmak istemiyor"

Sadece berberlikte değil birçok sektörde aynı sorunun yaşandığını vurgulayan Tepe, "Karşıdaki mağaza da dahil olmak üzere diğer alanlarda da çırak bulamıyorlar. Kimse çalışmak istemiyor," dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çırak Bulma Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Narin’in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz Narin'in babası Arif Güran: Artık toplumun içine bile giremiyoruz
Acun Ilıcalı’ya kötü haber Acun Ilıcalı'ya kötü haber
Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı Jrokez lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
10:50
Ünlü fenomenlere soğuk duş İşte kapanan milyonluk hesaplar
Ünlü fenomenlere soğuk duş! İşte kapanan milyonluk hesaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 11:37:20. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Çırak Bulma Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.