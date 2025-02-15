Eskişehir\'de Çocuklardan Tehlikeli Tramvay İnanılmazı

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Eskişehir'de 3 bisikletli çocuğun tramvayın arkasına tutunarak seyrettiği ve canlarını tehlikeye attığı anlar görenleri endişelendirdi.

İki Eylül Caddesi üzerinde bir tramvayın arkasına tutunarak seyreden 3 bisikletli çocuk dikkat çekti. Yaşı küçük çocukların hareket halinde olan tramvayın peşinden giderken bisikletleriyle ön kaldırdıkları ve tehlikeli manevralar yaptığı görüldü. Muhtemel bir kaza yaşanmasından endişelenen çevredeki vatandaşlar çocukların düşüncesiz hareketlerine tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR