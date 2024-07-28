Eskişehir\'de Değiştirilen Dolmuş Güzergahlarıyla İlgili Karar Yerinde Bulundu

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Eskişehir'de değiştirilen dolmuş güzergahlarıyla ilgili konuşan minibüs şoförleri, alınan kararın yerinde olduğunu belirterek müşteri potansiyellerinin artmasını beklediklerini söyledi.

UKOME Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karara göre, dolmuş güzergahlarının değiştirileceği ve bazı hatlara yeni duraklar ekleneceği açıklanmıştı. Minibüsler ile Sakarya-Yıldız-Şan dolmuş hatlarında gerçekleştirilen uygulama dün itibariyle başladı. Uygulamayı değerlendiren Sakarya Minibüs Dolmuş Durağı yetkilileri, alınan kararın yerinde olduğunu dile getirerek emek veren herkese teşekkürlerini iletti. Açılan hatla beraber müşteri potansiyelinin daha da artmasını bekleyen şoförler, yeni güzergahların tüm vatandaşlar için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

"Vatandaşlarımız ulaşımda çok büyük zorluklar çekiyordu"

Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Sakarya Dolmuş Durağı Başkanı Cihan Arıkan, "Bizim Sakarya dolmuş durağında 80 aracımız var. Yaklaşık 15 gün çalışıyoruz, 40 dolmuş yatıyor. Biz de bir hat talebinde bulunduk. Sağ olsunlar, bu talebimizi yerine getirdiler. Burada Şoförler Odası Başkanı'mız Kadir Ağar ve vekilimiz Recep Kılıçaslan'a vermiş olduğu bu hat çalışmaları için kendilerine teşekkür ederim. Yeşiltepe, Esentepe, Köprübaşı ve Tapu üzerinde yeni bir hat oluşturduk. Esentepe'den ve Yeşiltepe'den Tapu'ya hiçbir ulaşım olmuyordu. Vatandaşlarımız zaten burada kesinlikle rahatsız oluyordu ve ulaşımda çok büyük zorluklar çekiyordu. Şimdi burada Yeşiltepe'den Tapu'ya 4 araçta 1 araç gönderiyoruz. Diğer mahallelerden Tapu'ya ulaşım olmadığı için aynı şekilde Köprübaşı'ndan da 15 dakikada bir araç gönderiyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri üzerine veya büyük baskılarıyla bu hattı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Vatandaş şu anda çok memnun. Merkezde gidemedikleri çok yer vardı ama şimdi 20 liraya istedikleri yere ulaşabiliyorlar" dedi

"Halkımıza hayırlı olsun, en azından artık sorun yaşamayacaklar"

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, "Yeşiltepe unutulmuş ve terk edilmiş bir mahalle olarak yıllardır kaldı. Herhalde birilerinin başına taş düşmüş olmalı ki ulaşımda kolaylık sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda önce Şoförler Odası Başkanı Kadir Ağır, sonra Sakarya Dolmuş Durağı Başkanı Cihan Arıkan ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Bu hayat pahalılığında ulaşım gerçekten çok zor. Vatandaşımın ESGAZ'a, OEDAŞ'a, ZORLU'ya, belediyeye ve şimdi Tapu'ya gitmeleri külfetti. En azından işlerini rahatlattılar. Kaymakam beyin verdiği bilgi doğrultusunda, yakın bir tarihte valilik ve nüfus da o tarafa geçeceği için 'Bedava hizmet' diyoruz. İnşallah böyle başlarız. Öncelikle Yeşiltepe halkına hayırlı olsun. En azından sorun yaşamayacaklar. Nasıl gideceğiz derdine düşmeyecekler. İşlerini kolaylıkla çözecekler. Bu anlamda çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Bu yeni açılan hatla beraber müşteri potansiyelinin artmasını bekliyoruz"

Sakarya Dolmuş Durağı Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Aktan ise, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahallemizde her gün yaklaşık 9 bin kişiye hizmet ediyoruz. Bu yeni açılan hatla beraber müşteri potansiyelinin artmasını bekliyoruz. İşlerin yüzde 15-20 artış olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla müşteri sayımızın 12 bine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Bizim takviye araçlarımız var. Takviyelerimizi göreve sokarak buna karşılık vereceğiz. Hatta şimdiden ekstra 15 adet aracımız hizmete girdi. Dolayısıyla bu potansiyeli karşılayacak durumdayız. Yeni hatlarla ilgili tepkiler çok olumlu. Önümüzdeki süreçte tepkilerin çok daha farklı olacağını değerlendiriyoruz." - ESKİŞEHİR