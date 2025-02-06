Eskişehir'de Deprem Farkındalığı İçin Stant Kuruldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Deprem Farkındalığı İçin Stant Kuruldu

Eskişehir\'de Deprem Farkındalığı İçin Stant Kuruldu

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Dorlion Arama Kurtarma Ekibi tarafından depremle ilgili farkındalığı artırmak amacıyla stant açıldı. 6 Şubat depremlerinin 2'inci yıldönümünde düzenlenen etkinlikte, afet bölgelerinde yapılan çalışmalara dair sergi ve broşür dağıtımı yapıldı.

06.02.2025 19:07  Güncelleme: 19:09
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) ve Dorlion Arama Kurtarma Ekibi (DAK) tarafından depremle ilgili farkındalığı oluşturmak amacıyla stant kuruldu.

Stant, Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nın girişinde kuruldu. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin 2'inci yıldönümünde açılan stantta, afet bölgelerindeki çalışmalarla ilgili fotoğrafların yer aldığı bir sergi düzenlendi. Soru ve cevap etkinliğinin de yapıldığı standa, günün anlam ve önemi itibariyle çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

DAK ve OBAK işbirliğiyle açılan standı İz Derneği de ziyaret etti. Dernek üyeleri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtımı yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Deprem Farkındalığı İçin Stant Kuruldu - Son Dakika

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