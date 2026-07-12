Eskişehir'de Din Görevlileri Yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Din Görevlileri Yarıştı

Eskişehir\'de Din Görevlileri Yarıştı
12.07.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen ezan ve hutbe yarışmalarının il finali gerçekleştirildi, birinciler belirlendi.

Eskişehir'de din görevlilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Sunumu' yarışmalarının il finali gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından din görevlilerinin mesleki bilgi, beceri ve hitabet kabiliyetlerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışmaların Eskişehir ayağı, İl Müftülüğü koordinesinde yapıldı. İl genelinden birçok din görevlisinin katılım sağladığı yarışmada değerlendirmeleri; Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül'ün başkanlığında, Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya'nın da aralarında bulunduğu beş kişilik komisyon yaptı. Komisyonun puanlamaları sonucunda, Etkili Hutbe Sunumu Yarışması'nda Muhammed Akar, Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ise Muhammet Altan il birinciliğini elde etti. Yarışmaların ardından dereceye giren din görevlileri tebrik edildi. İl birincisi olan Muhammed Akar ve Muhammet Altan'ın, ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Bölge Finali Yarışmaları'nda Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandığı belirtildi. Programın sonunda, yarışmalara katılan din görevlilerine Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül ile İl Müftü Yardımcısı Sacit Ekerim tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. İl Müftüsü Muharrem Gül, katılım sağlayan ve dereceye giren tüm din görevlilerini tebrik ederek bölge finalleri için başarı dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eskişehir, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Din Görevlileri Yarıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

11:47
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
11:34
Trump’tan Graham için taziye mesajı Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
Trump'tan Graham için taziye mesajı! Yıllar önce söyledikleri yeniden gündemde
10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 12:36:39. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Din Görevlileri Yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.