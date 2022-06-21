Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddet ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, kente gelen mülteci çocuklara yönelik 'çocuk şenliği' gerçekleştirildi. 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla düzenlenen şenlik, çok sayıda çocuğun katılımıyla Karacaören Mahallesi'nde yapıldı. Etkinliğe katılanlara, çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ayrıca okul bahçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cezaevi Tabur Komutanlığı tarafından köpek gösterisi icra edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Dünya Mülteci Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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