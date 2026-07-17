Eskişehir\'de Duygusal Buluşma

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, kentteki esnaf ziyareti sırasında, Sivrihisar'da kaymakamlık yaparken tanıştığı Cemil Akbayır ile tesadüfen karşılaştı. Vali Yılmaz'ı görünce duygusallaşan ve 'Çok özledik" diye vatandaş gözyaşı dökerek hasret giderdi.

İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Vali Yılmaz, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, kendileriyle yakından ilgilenerek talep ve görüşlerini dinledi, bir süre sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Duygulandıran buluşma

Öte yandan esnaf ziyaret programı sırasında caddeden geçen bir vatandaş arkadan Vali Yılmaz'ın yanına yanaştı. İsminin Cemil Akbayır olduğu öğrenilen yaşlı vatandaşı görünce hemen duran Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Ben seni tanıyorum, daha öncede de gördüm seni" diyerek sohbete başladı. "Sivrihisar'da kaymakamlık yapmışlığım var, o zamandan tanırım. Bak bugüne nasipmiş. Sokağa caddeye çıkmamız böyle güzel oluyor aslında. Hürmet ettiğimiz insanlarımızla da karşılaşıyoruz" dedi.

Yaşlı vatandaş hayli duygulanıp gözyaşı dökerek "Çok özledik, sağ olun, tesadüf oldu" dedi. Birlikte fotoğraf çektiren Vali Yılmaz, ardından yaşlı vatandaş ile kol kola girerek bir süre yürüdü. - ESKİŞEHİR