Eskişehir\'de Eğitim Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve ilçe milli eğitim müdürlerinin bir araya geldiği aylık koordinasyon toplantısında, projeler ve ilçelerde yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın başkanlığında, Eskişehir ilçe milli eğitim müdürleri ile aylık koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Eğitim-öğretim süreçlerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı toplantıda, il genelinde sürdürülen projeler, ilçelerde yürütülen faaliyetler ve karşılaşılan sorunlar görüşüldü. Aylık komisyon toplantısı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ilçe milli eğitim müdürlerinin geri dönüşlerini değerlendirdi. - ESKİŞEHİR