Eskişehir'de Etik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Etik Vurgusu

24.05.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yılmaz, Dünya Etik Günü'nde etik kültürüne ve yolsuzlukla mücadeleye dikkat çekti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 25 Mayıs Dünya Etik Günü ve Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Kamu yönetiminde etik kültürünü bir kurum kültürü haline getirmeyi, yolsuzlukla mücadeleyi ve etik dışı her türlü yaklaşıma karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Dünya Etik Günü ve Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında etik değerlerin toplumsal hayatın temel taşı ve devlet ile millet arasındaki sarsılmaz bağın teminatı olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, bu değerlerin sadece birer kural değil, asırlardır bu topraklarda kök salmış bir hayat biçimi olduğunu ifade etti. Eskişehir'in Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla yoğrulduğunu belirten Yılmaz, kentin Ahilik kültürüyle ticaretine dürüstlük, sosyal hayatına ise adalet katmış bir referans şehri olduğunun altını çizdi.

"Hizmet sunumunda hiçbir ayrım gözetmiyoruz"

Valilik olarak etik ilkeleri yönetim anlayışının merkezine koyduklarını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Kamu hizmetlerimizin her aşamasında açıklığı ilke ediniyor; dijital dönüşümle birlikte vatandaşlarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırıyoruz. Hizmet sunumunda hiçbir ayrım gözetmeksizin, her bir vatandaşımızın hakkını korumayı en kutsal görev addediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın görevlerini ifa ederken sergilediği dürüstlük, tarafsızlık ve nezaket, devletimizin Eskişehir'deki gülen yüzüdür. Eskişehir Valiliği olarak, kamu yönetiminde etik kültürünü bir kurum kültürü haline getirmeyi, yolsuzlukla mücadeleyi ve etik dışı her türlü yaklaşıma karşı duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz mesajının sonunda, başta kamu görevlileri olmak üzere tüm Eskişehirlilerin Dünya Etik Günü ve Haftası'nı kutlayarak; doğruluğun, dürüstlüğün ve etik değerlerin hayatın her alanında hakim olmasını temenni etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Etik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

13:29
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
13:27
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
CHP, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüşecek: Randevu aldık
13:05
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:18:43. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Etik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.