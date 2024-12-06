Eskişehir'de Gece Don Olayı - Son Dakika
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Eskişehir'de Gece Don Olayı

Eskişehir\'de Gece Don Olayı

Eskişehir'de hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü, araç camları buz tuttu.

06.12.2024 10:26
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Eskişehir'de hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına kadar düşmesiyle araçların camı buz tuttu.

Kış ayları etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfır dereceyi, zaman zaman da sıfırın altına kadar düşüyor. Dün gece de hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için evden çıkan sürücüler buz tutan camlar karşısında zor anlar yaşarken, karakış kendisini bir kez daha hatırlatmış oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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