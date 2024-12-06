Eskişehir\'de Gece Don Olayı

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Eskişehir'de hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına kadar düşmesiyle araçların camı buz tuttu.

Kış ayları etkisini göstermeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfır dereceyi, zaman zaman da sıfırın altına kadar düşüyor. Dün gece de hava sıcaklıklarının düşmesiyle araç camları buz tuttu. Sabah işe gitmek için evden çıkan sürücüler buz tutan camlar karşısında zor anlar yaşarken, karakış kendisini bir kez daha hatırlatmış oldu. - ESKİŞEHİR