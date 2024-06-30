Eskişehir'de Gelin Arabası Süsleme İşleri Yoğunlaşıyor

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Eskişehir'de düğün sezonunun açılması sonrası gelin arabası süsleme işleri artan çiçekçi esnafı, yaz aylarının ilerleyen günlerinde daha fazla yoğunluk bekliyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından vatandaşlar peş peşe düğünlere başlarken, çiçekçi esnafının da işleri yoğunlaştı. Gelin arabası süsletmek isteyen çiftler çiçekçi esnafına yoğun talep gösterdi. Hafta sonlarında çalışma temposu artan esnaf yaz aylarının ilerleyen günlerinde işlerinin daha da artmasını beklerken, bir gelin arabasının ortalama şekilde süsletmenin yaklaşık 2 bin lira tuttuğu öğrenildi.

"Vatandaşlar en çok çiçekli süslemelere ilgi gösteriyor"

Çiçekçi esnafı Nurgül Uzunharman, "Bayramdan sonra düğünlerin artmasıyla işler daha iyi olmaya başladı. Normalde beklentimiz yüzde 300 oranında artış olmasıydı ama o kadar artmadı. Yine de yoğunluk başladı. Sanırım herkes tatile gidince böyle oldu. İnsanlar dönünce işlerin daha da işlerin iyi olacağını düşünüyorum. Vatandaşlar en çok çiçekli süslemelere ilgi gösteriyor. Düğün özel bir gün olduğu için insanlar daha çok özeniyorlar, en iyisi ve en güzeli olsun istiyorlar. Ancak vatandaşın ödediği paraları düşünürsek en uygunu yine gelin arabası. Fiyatlar bin 500 liradan başlıyor, üst limit tamamen vatandaşın zevkine kalmıştır. İyi bir süsleme ortalama 5 bin lira tutuyor" dedi. - ESKİŞEHİR