Eskişehir\'de Gençler ve Deneyimli Vatandaşlar Bir Araya Geldi

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Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen buluşmada deneyimli yurttaşlar ve gençler bir araya geldi. Buluşmada şarkılar, dans gösterileri gibi etkinlikler ile keyifli anlar yaşandı.

Tepebaşı Belediyesi her yaştan kent sakini için sosyal etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen etkinlikte Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'ndeki deneyimli vatandaşlar, gençler ile bir araya geldi. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'ndeki buluşmada gençler ile deneyimli vatandaşlar şarkılar, türküler söyledi. Ardından gerçekleşen tango gösterisi ile de keyifli anlar yaşandı. Etkinliğe katılanlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR