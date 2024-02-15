Eskişehir'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı

Eskişehir\'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen dört haftalık Ekoloji Atölyesi'nin birinci hafta etkinliği tamamlandı. Atölye kapsamında gençler çevresel konuları keşfedebilecekler.

15.02.2024 15:35  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen dört haftalık Ekoloji Atölyesi'nin birinci hafta etkinliği tamamlandı.

EBB Gençlik Merkezi ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Ekoloji Atölyeleri devam ediyor. Gençlerin, dört hafta sürecek atölye kapsamında farklı konuları içeren atölyeler ve etkinliklerle çevresel konuları keşfedebilmeleri amacıyla hazırlanan etkinliğin ilk haftası, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapıldı.

Kuraklık hakkındaki belgesel gösteriminin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Göncü ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nden eğitmen Hanife Nur Köroğlu'nun katılımı ile söyleşi düzenlendi. Konuşmacılar; Eskişehir'de su yönetimi, bugün ve gelecekte su kıtlığı, kuraklık, Porsuk Havzası ve sorunları gibi birçok konuda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ekoloji Atölyesi, bu ay boyunca her çarşamba gençlerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Eskişehir, Gençlik, Çevre, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement