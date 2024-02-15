Eskişehir\'de Gençlere Yönelik Ekoloji Atölyesi Başladı

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Gençlik Merkezi ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen dört haftalık Ekoloji Atölyesi'nin birinci hafta etkinliği tamamlandı.

EBB Gençlik Merkezi ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından gençlere yönelik düzenlenen Ekoloji Atölyeleri devam ediyor. Gençlerin, dört hafta sürecek atölye kapsamında farklı konuları içeren atölyeler ve etkinliklerle çevresel konuları keşfedebilmeleri amacıyla hazırlanan etkinliğin ilk haftası, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda yapıldı.

Kuraklık hakkındaki belgesel gösteriminin ardından Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Göncü ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nden eğitmen Hanife Nur Köroğlu'nun katılımı ile söyleşi düzenlendi. Konuşmacılar; Eskişehir'de su yönetimi, bugün ve gelecekte su kıtlığı, kuraklık, Porsuk Havzası ve sorunları gibi birçok konuda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ekoloji Atölyesi, bu ay boyunca her çarşamba gençlerle buluşmaya devam edecek.