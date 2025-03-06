Eskişehir'de Gıda Denetimlerinde Ceza

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Eskişehir Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda haftalık faaliyet raporu yayınlanırken, gerçekleştirilen denetimler kapsamında 818 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl, Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen, tüketicinin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 22- 28 Şubat tarihlerinde yapılan çalışmaların faaliyet raporu yayınlandı. Yapılan kontrol, denetim ve faaliyet çalışmaları doğrultusunda; 200 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi gerçekleştirildi. İşletmelerden 24 adet numune alınırken, 55 ithalat ve 173 ihracat işlemi yapıldı. Öte yandan 9 idari yaptırım, 2 toplatma ve 1 kararı verildi. Verilen idari yaptırım sonucu ise, 818 bin 950 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR