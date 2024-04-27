Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası alan işletmeye sertifikasını teslim etti

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanan işletmeye sertifikası teslim edildi.

Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazanan Odunpazarı İlçesi Yörükkırka Mahallesi'nde bulunan Fahrettin Özkan'a ait hayvancılık işletmesi Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun ve görevli Veteriner Hekimler tarafından ziyaret edilerek Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası takdim edildi. Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Şube Müdürü Mehmet Yurt işletme ziyaretinde yaptığı açıklamada, karantina ünitesine sahip, tüm hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlarda, şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleriyle tüm hayvanlarının bu hastalıkları taşımadığı belirlenen işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Hastalıktan Ari İşletme' belgesi verildiğini söyledi. Yurt, bu çerçevede Eskişehir'de ari işletme sayısının 11'e ulaştığını, 2024 yılında bu sayının en az 20 işletme olmasını hedeflendiğini ifade etti.

İşletme sahibi Fahrettin Özkan babasına ait koyun işletmesini kapatarak genç yaşta şehir merkezine gitmek yerine köyünde kalıp, damızlık süt sığırı işletmesi kurduğunu, etrafındaki bilinçli üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin yaptığı araştırmalar ve katıldığı eğitim programlarının etkisiyle hastalıktan ari işletmelerden temin ettiği hayvanlarla hiçbir zorlukla karşılaşmadan Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almaya hak kazandığını dile getirdi. İşletme sahibi Fahrettin Özkan, bu sertifika ile hayvanlarında Brusella ve Tüberküloz hastalıklarının olmadığının belgelendiğini, bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklemelerin yanında, ürettiği değerli sütü ilimizdeki kaliteli mandıralara vererek tüketiciye güvenle içebilecekleri sütü temin etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gerçekleştirilen ziyarette Yörükkırka Mahallesi Muhtarı İlhami Yolcular ve mahalle sakinlerinin katılımıyla Yörükkırka mahallesinde hayvancılık alanında yapılabilecek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Ari işletme sahiplerine ürettikleri süt, yetiştirdikleri buzağı ve sattıkları düveler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yüksek desteklemeler yapılarak ari işletme sahipleri teşvik edildiği anlatıldı.

Yetkililer, hastalıktan ari işletmeler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne başvurabileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR