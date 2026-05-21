Eskişehir'de Hastaneler Protesto Edildi

21.05.2026 16:52
Hastaneler Halkındır Platformu, sağlık alanlarının özelleştirilmesini protesto etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'deki bazısağlık alanlarının satışına ilişkin kararlar farklı sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan "Hastaneler Halkındır Platformu" tarafından protesto edildi.

Hastaneler Halkındır Platformu'nun çağrısıyla eski Eskişehir Hava Hastanesi önünde toplanan gruba, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan da destek verdi.

Platform adına açıklama yapan Eskişehir-Bilecik Tabip Odası (EBTO) Genel Sekreteri Nesrin Küçük, Resmi Gazete'de yayımlanan kararı anımsatarak şöyle konuştu:

"43 ilde, aralarında aktif sağlık hizmeti verilen kurumların ve kentlerin tarihinde kültürel miras değeri taşıyan yapıların da bulunduğu toplam 126 sağlık taşınmazının 2028 yılı sonuna kadar özelleştirilmesi planlanmıştır. Özelleştirme adı altında yapılmak istenenin, kamuya ait sağlık alanlarının satışı olduğu açıktır. Şehrimizde de Şehir Hastanesi açıldıktan sonra depreme dayanıksız olduğu belirtilerek yıkılan Devlet Hastanesi'nin arazisi, önünde bulunduğumuz, halen İl Sağlık Müdürlüğü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin 2 Eylül Hizmet Binası ve Uçucu Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi'ni kapsayan eski Hava Hastanesi'nin alanı, Mihalıççık Gün Sazak Hastanesi ve Sivrihisar'da ağustos ayında inşaatı bitecek olan Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere dört önemli sağlık alanı bu kapsama alınmıştır."

Kabul edilemez bu kararların ardından şehrimizde güçlü bir toplumsal tepki oluşmuştur. Süreç içinde, birleşik mücadelenin önemine inanan milletvekilleri, meslek odaları, sendikalar, dernekler, siyasi partiler ve yurttaşlar olarak mücadelemizi ortak bir platform çatısı altında yürütme kararı aldık. Bugün sizleri Hastaneler Halkındır Platformu olarak selamlıyoruz. Hastaneler Halkındır Platformu olarak bu kararları neden kabul etmiyoruz? Yanıt çok açıktır, kamu malı, halkın malıdır. Özelleştirilemez. Satılamaz."

Kaynak: ANKA

