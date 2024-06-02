Eskişehir\'de Havaların Isınmasıyla Bluz ve Tişört Talebi Arttı

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Eskişehir'de havaların ısınmasıyla beraber bluz ve tişörtlere artan talep, esnafın yüzünü güldürdü.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıklarının artışı devam ediyor. Birkaç haftadır artan sıcaklıklar dikkat çekerken, kışlık kıyafetlerin yerine mevsimlik ve yazlık kıyafetler vitrinlerde yerini almaya başladı. Yazlık ürünleri satışa çıkaran esnafın işlerinde de yoğunluğun arttığı gözlemlendi. İlerleyen günlerde satışların daha da artmasını bekleyen esnaf, fiyatların da vatandaş için uygun olduğuna dikkat çekti.

Eskişehir'de uzun yıllardır konfeksiyon sektöründe esnaf olan Hasan Akçay, "Bizde fiyatların gayet ucuz ve makul olduğunu düşünüyorum, sürümden kazanıyoruz. Hesaplı veriyoruz. Şu an bayan bluzları 120 TL'den başlıyor ve her bütçeye göre hitap eden ürünler bulunduruyoruz. Kalitesine, desenine, fiyatına göre bay bayan tişörtler var. Yaz geldi vatandaş tarafından genelde kısa kollular tercih ediliyor. En çok tercih edilenlerin başında tunik takımlar yer alıyor. Bizde takımlar 300 liradan başlıyor. Genel olarak tuniklere, bluzlara ve tişörtlere rağbet var" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR