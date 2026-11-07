Eskişehir'de hükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de hükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi

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Eskişehir\'de hükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi
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Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ŞÖNİM tarafından eğitim verildi. Uzman personelin şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkilerini aktardığı program soru-cevap bölümüyle tamamlandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Eskişehir 2 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere yönelik eğitim programı düzenlendi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, uzman personeller tarafından şiddetin tanımı, türleri, yasal yaptırımlar ve toplumsal etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Hükümlülerin farkındalık düzeyini artırmayı amaçlayan program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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