Eskişehir'de Huzurevi'nde İftar Programı

11.03.2026 12:20
Huzurevi sakinleri ve STK temsilcileri, Ramazan'da bir araya gelerek iftar yaptı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (YBRM) düzenlenen iftar programında, huzurevi sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar yemeği, Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi YBRM bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, Eskişehir Eğitime Destek Platformu'na (EDEP) üye STK temsilcileri ve çok sayıda huzurevi sakini katıldı. Okunan ezanla birlikte açılan oruçların ardından dualar edildi. Protokol üyeleri ve yaşlıların aynı masada buluştuğu etkinlikte, Ramazan ayının birleştirici ruhu vurgulandı.

"Büyüklerimizin hayır dualarını alarak bu huzuru paylaşıyoruz"

İftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yaşlıların toplumun en önemli değerleri olduğunu ifade etti. Bayrak, "Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcısı olan çınarlarımızla aynı sofrada buluşmak, Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde hissetmemize vesile olmaktadır. Büyüklerimizin hayır dualarını alarak bu mübarek akşamın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum" dedi.

Program, iftar sonrası STK temsilcileri ile huzurevi sakinleri arasında gerçekleştirilen samimi sohbetlerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

