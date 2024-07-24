Eskişehir'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek

Eskişehir\'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek

İnönü Belediyesi, ilçede bulunan 4 çamaşırhaneyi yenilemek için çalışmalara başladı. Çamaşırhanelerin altyapılarından çevre düzenlemesine kadar birçok yenileme yapılacak.

24.07.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de İnönü Belediyesi, ilçede bulunan 4 çamaşırhaneyi yenilemek için çalışmalara başladı.

İnönü Belediyesi, ilçe halkı tarafından kullanılmaya devam eden çamaşırhanelerde elektrik, su ve kanalizasyon ve altyapıları yenilenerek hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni çalışma başlatacaklarını duyurdu. Yapılacak olan çalışmaların yanı sıra çamaşırhanelerin iç ve dış cephe boyları, çevre düzenlemesi ile ahşap ve metal kısımlardaki bakım onarım işleri ile en kısa sürede yenilenerek ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak.

"Çamaşırhane kültürü yaşatılacak"

İnönü Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsmetpaşa, Çarşı ve Yenice mahallelerimizde bulunan 4 adet çamaşırhanemizi yeniliyoruz. Belediye başkanımız ilçemizde bulunan çamaşırhanelerde incelemelerde bulunarak çamaşırhanelerin eksikliklerinin giderilerek en kısa sürede ilçe sakinlerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnönü, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
10:37 Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı
16:09 Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu’nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer ile aşk yaşamaya başladı
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:11 Bağcılar’da akılalmaz olay Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu Bağcılar'da akılalmaz olay! Tartışma yaşadığı cami imamını okla vurdu
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement