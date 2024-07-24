Eskişehir\'de İnönü Belediyesi Çamaşırhaneleri Yenileyecek

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Eskişehir'de İnönü Belediyesi, ilçede bulunan 4 çamaşırhaneyi yenilemek için çalışmalara başladı.

İnönü Belediyesi, ilçe halkı tarafından kullanılmaya devam eden çamaşırhanelerde elektrik, su ve kanalizasyon ve altyapıları yenilenerek hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni çalışma başlatacaklarını duyurdu. Yapılacak olan çalışmaların yanı sıra çamaşırhanelerin iç ve dış cephe boyları, çevre düzenlemesi ile ahşap ve metal kısımlardaki bakım onarım işleri ile en kısa sürede yenilenerek ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak.

"Çamaşırhane kültürü yaşatılacak"

İnönü Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsmetpaşa, Çarşı ve Yenice mahallelerimizde bulunan 4 adet çamaşırhanemizi yeniliyoruz. Belediye başkanımız ilçemizde bulunan çamaşırhanelerde incelemelerde bulunarak çamaşırhanelerin eksikliklerinin giderilerek en kısa sürede ilçe sakinlerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR