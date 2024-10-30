Eskişehir\'de \'International Virtual Exchange\' Semineri

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 'International Virtual Exchange' semineri verildi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü-SUNY Empire State University Çift Diploma Programı çerçevesinde International Cross-Cultural Management dersi 21-25 Ekim haftasında SUNY ESU'dan Lorette Pellettiere Calix tarafından verildi. 'International Virtual Exchange' başlıklı sunum ise yine Lorette Pellettiere Calix tarafından İİBF Seminer Salonunda gerçekleştirildi. Seminere İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan yardımcıları Prof. Dr. İsmail Onur Baycan ve Doç. Dr. Sezen Uludağ, İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Metin Coşkun, SUNY Empire State University Çift Diploma Programı İİBF İşletme Bölüm Koordinatörü ve Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu ve SUNY Empire State University Koordinatörü Prof. Dr. Zülal Balpınar'ın yanı sıra pek çok akademisyen katıldı.

Sunum çerçevesinde, öğrencilerin değişim programlarıyla kültürlerarası önemli deneyimler kazanabilecekleri, işverenler tarafından değer verilen yetkinlikleri, anlayışı geliştirebilecekleri ve bu fırsatların önemini vurgulandı. Öğrencilerin her zaman geleneksel yurt dışı eğitim deneyimlerine katılma imkanları olamayabileceğini belirtilerek, Virtual Exchange programları sayesinde öğrencilerin iş piyasasında daha rekabetçi olmalarına ve farklı bakış açılarını daha iyi anlamalarını sağlayacak yeteneklerini geliştirmelerine önemli ölçüde katkı sağlanabileceğini ifade edildi. International Virtual Exchange kapsamında farklı modellerin bazılarının neler olabileceğinden, bu deneyimleri geliştirmeye yönelik adımlardan ve uluslararası bir ortağın nasıl bulunacağından söz edildi ve seminer soru ve cevap kısmı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR