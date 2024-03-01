Eskişehir\'de Jeotermal Suyla Abdest Kolaylığı

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi değerlere düştüğü Eskişehir'de, Reşadiye Camii'nin musluklarından akan jeotermal su, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara abdest alırken kolaylık sağlıyor.
Eskişehir'de özellikle sabah ve gece saatlerinde kış mevsiminin etkileri hissediliyor. Havaların soğuk olduğu günlerde camilerdeki şadırvanlarda abdest almaya çalışan vatandaşlar zorluk çekerken, Reşadiye Camii'ne gidenler çeşmelerden akan sıcak jeotermal su sayesinde üşümüyor. Sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı ve halk arasında şifalı olduğu bilinen kaynak suları uzak mahallelerdeki vatandaşların ibadet etmek için Reşadiye Camii'ni tercih etmesini sağlarken, cuma namazlarında çeşmelerin başında uzun kuyruklar oluşuyor.
"Daha iyi bir konfor sunuyor"
Sıcak suda abdest almanın vatandaşların ibadetini kolaylaştırdığını söyleyen Hasan Hüseyin Özdemir, "Bu sıcak sular yerin altından çıkıyor. Eskişehir'de zaten genel olarak var. Burası İç Anadolu Bölgesi'nde. Afyon gibi hamam bölgesi buraların hepsi. Çarşı bölgesinde de sıcak sular çok. Orada direkt nehir şeklinde bir yer var, üstünde mermer mozaikler bulunuyor ve daha çok buhar çıkıyor. İyi bir uygulama bence. Kimse soğuk suda abdest almıyor. Daha iyi bir konfor sunuyor. Bir de kış günlerinde Eskişehir'in soğuğunu herkes bilir, acayip kesiyor. Soğuk suyla abdest almak da bir zulüm oluyor. Sıcak suda abdest almak işimizi daha da kolaylaştırıyor" dedi.
"Evim uzakta olsaydı da sıcak su var diye tercih burayı ederdim"
Hüseyin Efe Bahar ise sıcak suyu nedeniyle Reşadiye Camii'nin ibadet için daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Reşadiye Camii zaten büyüklüğüyle ve Eskişehir'in merkezinde olmasıyla ünlü bir camii. Burada da sıcak su kaynaklardan sağlanıyor. Böylece tasarruf olmuş oluyor. Aynı zamanda insanlar sıcak suyla abdestini alıyor, elini ve yüzünü yıkıyor. Gayet güzel bir uygulama. Evim uzakta olsaydı da sıcak su var diye tercih burayı ederdim. Diğer camilerde sıcak su paralı olsa da yine sağlanıyor ama burası ücretsiz, onun etkisi var. Ayrıca yaşlı insanlar zaten tramvaya ücretsiz binebiliyor. Buraya kolayca gelebiliyorlar ve geliyorlar da zaten" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Jeotermal Suyla Abdest Kolaylığı - Son Dakika
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
Cumhur İttifakı Sancaktepe Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini tanıttı. Döğücü, yeni dönemde Sancaktepe'ye Millet Bahçesi ve Şehir Hastanesi açılacağını da müjdeledi.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
İstanbul'un sabah trafiğinden kaçmak isteyen sürücüler, kaldırımlarda seyretmeye başladı. Sancaktepe'den gelen bir görüntüde sürücü kaldırımda yürüyen öğrencilerden korna çalarak yol istedi. Otomobil sürücüsü ve bir motosikletli, yayaların şaşkın bakışları arasında kaldırımda ilerleyerek gözden kayboldu.
1930'lu yılların Türkiye'sine ışık tutmayı hedefleyen ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak çekilecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kadrosu netleşmeye başladı. Ertan Saban, Birce Akalay ve Salih Bademci'nin yer alacağı filme son olarak Melis Sezen dahil oldu.
Vatandaşlar küresel kriz nedeniyle her gün artmaya devam eden kırmızı et fiyatlarından dert yanarken, bazı satıcıların kırmızı ete marinasyon makinesiyle su enjekte ederek 1 kilo olan eti 2 kiloya kadar çıkarttıkları tespit edildi. İstanbul'un yüzde 70'inin bunu yaptığını iddia eden bir kasap, "Milletin doğmamış çocuğunun hakkını yiyorlar. Ben kimseyi karalamak istemiyorum ama gerçekten yapıyorlar" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?