Eskişehir\'de Kadınlar İçin Ücretsiz Pilates Kursu

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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri'nde ücretsiz olarak düzenlenen pilates kursuna katılan kadınlar, sağlıklı şekilde vakit geçiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, gerçekleştirdiği kurslar ile kent sakini kadınlar için eğitimler sunmaya devam ediyor. Belde Evlerinde düzenlenen pilates kursu Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Sütlüce Belde Evi'ndeki kursa katılan 30 kadın pilates ile sağlıklı şekilde vakit geçirirken, vücut dengelerini de sağladıklarını ifade ederek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR