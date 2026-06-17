Eskişehir'de Kan Bağışı Semineri Düzenlendi

Eskişehir'de yükümlülere yönelik 'Kan Bağışının Önemi' konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ndeki yükümlülere 'Kan Bağışının Önemi' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Kan bağışının toplum sağlığı açısından önemi, faydaları, kan bağışı süreci ve bağışçı olma şartları hakkında yükümlülere bilgi verildi. - ESKİŞEHİR