Eskişehir'de Kesici Aletlerle Aracı Çizen Şüpheliler Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Kesici Aletlerle Aracı Çizen Şüpheliler Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

Eskişehir'de bir araca zarar veren ve polise şikayette bulunmak için gelen mağdur, şüpheliler tarafından darp edilmeye çalışıldı. Polis noktasında görevli personel, saldırıya müdahale ederek 3 şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15.06.2024 15:21
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Eskişehir'de kesici aletlerle aracı çizilen ve durumu polise şikayete etmeye giden kişi, şüphelilerce darp edilmeye çalışıldı. Darp etmeye geldiği düşünülen şüpheliler polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı 12 Haziran tarihinde bir araç içerisinde bulunan şüphelilerin, seyir halinde iken bir araca zarar verdi. Kesici aletle araca zarar verdikleri ve kovaladıkları yönünde şikayette bulunmak için polis noktasında mağdur taraf geldi. İddiaya göre araca zarar veren şüpheliler polis noktası önünde mağdur tarafa şikayetçi olacağı esnada, saldırıda bulundu. Polis noktasında görevli personel olaya müdahale ederek, 2 kesici suç aleti ile birlikte 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek yakalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yakalanan şüphelilerden 2'si adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kesici Aletlerle Aracı Çizen Şüpheliler Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kesici Aletlerle Aracı Çizen Şüpheliler Polis Tarafından Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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