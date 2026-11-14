Eskişehir'de kış trafiği tedbirleri toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz uyardı - Son Dakika
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Eskişehir'de kış trafiği tedbirleri toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz uyardı

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Eskişehir\'de kış trafiği tedbirleri toplantısı yapıldı, Vali Yılmaz uyardı
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığındaki kış trafiği toplantısında kazaların önlenmesi için alınacak önlemler görüşüldü. Yılmaz, kurumların kış şartlarına eksiksiz hazırlanmasını ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında koordinasyon içinde hareket etmesini istedi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında 'Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri' toplantısı yapıldı.

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile trafik ve güvenlik birimlerinin yetkililerinin katıldığı toplantıda, kış mevsiminde trafik güvenliğinin sağlanması, muhtemel kazaların önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınacak önlemler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz, kış şartlarına karşı tüm kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması gerektiğini belirterek, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartlarında kurumlar arası koordinasyonun önemine değindi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu ifade eden Yılmaz, ihtiyaç duyulan her durumda kurumların hızlı ve etkin şekilde iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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