Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 38,8 Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de 2025 yılının şubat ayında konut satışının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,8 oranında arttığını açıkladı.

TÜİK, 'Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2025' verilerini yayımladı. Paylaşılan verilere göre; Eskişehir genelinde konut satışları 2025 yılının şubat ayında, 2024 yılının şubat ayına göre yüzde 38,8 oranında artarak bin 808 adet oldu. Konutların 528 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 280 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı yapılan bin 808 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 oranında artarak 328 adet, diğer satışlar ise yüzde 32,7 oranında artarak bin 480 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satış yapılan 328 konutun da 109 adedinin ilk satış, 219 adedinin ise ikinci el satış olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR