Eskişehir'de Kulaçlar Farkındalık İçin Atıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kulaçlar Farkındalık İçin Atıldı

12.05.2022 14:58
Eskişehir'de Kulaçlar Farkındalık İçin Atıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları'nda sporcuların performansı büyük beğeni topladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda yapılan Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları'nda sporcuların performansı büyük beğeni topladı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelsiz Kulaçlar Yüzme Yarışları düzenledi.

Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara tüm engel gruplarından 50 özel gereksinimli yüzücü katıldı.

Ailelerin de büyük bir gururla takip ettiği yarışlarda, sporcuların performansı, izleyenleri hayran bıraktı. Yarışlar sonunda günün anısına madalyalar takdim edilirken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, kurum olarak her zaman engelli dostu, erişilebilir bir şehir olmayı hedeflediklerini belirtti.

Çeliksoy, "Sporun insanın kendisi ifade etmesinde her zaman büyük payı vardır. Sporu şehrin bütün paydaşlarına eşit bir şekilde paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin geleceği olan sizler eminim çok büyük başarılara imza atacaksınız. Başta aileleriniz olmak üzere hepimizi gururlandıracaksınız. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen adına katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da yapılan etkinliğin çok değerli olduğunu belirtti. Kargın, zihinsel engelli yaşam merkezinde zihinsel engelli, alzheimer ve otizmli olmak üzere 63 bireyin hizmet aldığını ve onların oluşturduğu el sanatları hediyeliklerin müsabakaların hakemlerine takdim etmek istediklerini söyledi.

Etkinlik günün anısına çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

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Engelliler Haftası, Eskişehir, Mayıs, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kulaçlar Farkındalık İçin Atıldı - Son Dakika


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