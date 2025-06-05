Eskişehir\'de Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

Eskişehir'de Kurban Bayramı'na son bir gün kala kuruyemişçilerin işleri yoğunlaşırken, en çok fıstık ve şeker ürünlerine talep gösterildi.

Kurban Bayramı için vatandaşların hazırlıkları arafe gününde de sürdü. Bayrama son bir gün kala alışverişe çıkan vatandaşlar kuruyemişçilerin dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. En çok fıstık ve şeker ürünlerine talep gösterildiğini söyleyen esnaf, alışverişlerde bayat ürün almamak için tadım yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"En çok fıstık, şeker ve çikolata talebi var"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan esnaf Recai Polat, "Satışlarımız güzel, müşterilerden memnunuz. Yoğunluk başladı. En çok fıstık, şeker ve çikolata talebi var. Fiyatlar geçen bayrama göre tabii yüzde 30 arttı. Ancak bu satışlarımızı pek etkilemiyor, vatandaşın alışverişini yapıyor. Ürünleri alırken tadım yapmak lazım. Bazen eski ürünler olabiliyor. O yüzden tatmadan olmaz" dedi. - ESKİŞEHİR