Eskişehir\'de Kurban Bayramı Arefesinde Kabir Ziyareti

Eskişehir'de bazı vatandaşlar Kurban Bayramı arefesinde, vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Eskişehir'de vatandaşlar Kurban Bayramı öncesi sabah saatlerinden itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlık'ına gitti. Vefat eden yakınlarını mezarlarının başında dua eden vatandaşlar, arefe gününü dua ederek değerlendirdiler. Merhumlar için edilen duaların ardından vatandaşlar, mezarlara bakım yapıp çiçekler bıraktı. - ESKİŞEHİR