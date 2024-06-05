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Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayrama daha temiz ve şık görünmek için kuaförlere akın etmesi bekleniyor. Günler öncesinden randevu alan vatandaşlar, bayram için geri sayıma geçerken, kuaförlerin bu süreçte normal zamanlara göre daha yoğun çalışması öngörülüyor.

Bayrama daha yakın günlerde 5 ila 6 saat fazla çalışacaklarını söyleyen Kuaför Sedat Karakuş, randevu almadan gelen müşterileri mağdur etmemek için çabaladıklarını dile getirdi. Bayrama yaklaşılan her günde iş yoğunluğunun daha da artacağını söyleyen Kuaför Sedat Karakuş şunları söyledi;

"Randevular ilerleyen günlerde de giderek daha da fazlalaşacak"

"Kurban Bayramı'na tam 2 hafta var bunun 10 günü falan çok yoğun geçecek. İlerleyen günlerden itibaren yoğun bir iş temposu bizi bekliyor. Son güne zaten bırakma işi kalmıyor, 1 hafta ya da 10 gün daha fazla iş oluyor sadece Arefe günü olduğu için diğer günlerden 5 ila 6 saat daha fazla çalışmış oluyoruz. Onun dışında zaten yoğun bir tempoda geçiyor. Vatandaşlara seslensek de 10 gün yoğun bir şekilde geçmiş olacak. Biz tamamen randevu sistemiyle çalışıyoruz, çok nadir dışarıdan müşteri alıyoruz. Genelde de randevusuz müşteri almıyoruz. Genelde sabah 10 akşam 9 saatleri arasında çalışıyoruz, öğleden sonra akşama kadar randevularımız ful oluyor. Randevular ilerleyen günlerde de giderek daha da fazlalaşacak. Şu an salonumuzda 3 kişi çalışıyoruz, önümüzdeki günlerde çalışma saatlerimiz daha da artabilir çünkü müşterilerimizi mağdur etmeme açısından herkese hizmet verebilmek için çabalıyoruz" - ESKİŞEHİR