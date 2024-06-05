Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayrama daha temiz ve şık görünmek için kuaförlere akın etmesi bekleniyor. Kuaförler, bayrama yaklaşıldıkça daha yoğun bir çalışma temposuna girecek ve randevu sayıları artacak. Kuaför Sedat Karakuş, müşterileri mağdur etmemek için çabaladıklarını belirtti ve bayrama kadar 5 ila 6 saat fazla çalışacaklarını söyledi.

05.06.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayrama daha temiz ve şık görünmek için kuaförlere akın etmesi bekleniyor. Günler öncesinden randevu alan vatandaşlar, bayram için geri sayıma geçerken, kuaförlerin bu süreçte normal zamanlara göre daha yoğun çalışması öngörülüyor.

Bayrama daha yakın günlerde 5 ila 6 saat fazla çalışacaklarını söyleyen Kuaför Sedat Karakuş, randevu almadan gelen müşterileri mağdur etmemek için çabaladıklarını dile getirdi. Bayrama yaklaşılan her günde iş yoğunluğunun daha da artacağını söyleyen Kuaför Sedat Karakuş şunları söyledi;

"Randevular ilerleyen günlerde de giderek daha da fazlalaşacak"

"Kurban Bayramı'na tam 2 hafta var bunun 10 günü falan çok yoğun geçecek. İlerleyen günlerden itibaren yoğun bir iş temposu bizi bekliyor. Son güne zaten bırakma işi kalmıyor, 1 hafta ya da 10 gün daha fazla iş oluyor sadece Arefe günü olduğu için diğer günlerden 5 ila 6 saat daha fazla çalışmış oluyoruz. Onun dışında zaten yoğun bir tempoda geçiyor. Vatandaşlara seslensek de 10 gün yoğun bir şekilde geçmiş olacak. Biz tamamen randevu sistemiyle çalışıyoruz, çok nadir dışarıdan müşteri alıyoruz. Genelde de randevusuz müşteri almıyoruz. Genelde sabah 10 akşam 9 saatleri arasında çalışıyoruz, öğleden sonra akşama kadar randevularımız ful oluyor. Randevular ilerleyen günlerde de giderek daha da fazlalaşacak. Şu an salonumuzda 3 kişi çalışıyoruz, önümüzdeki günlerde çalışma saatlerimiz daha da artabilir çünkü müşterilerimizi mağdur etmeme açısından herkese hizmet verebilmek için çabalıyoruz" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Eskişehir, Kuaför, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:36 “En beğendiğiniz siyasetçi kim“ anketi Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" anketi! Birinci sırada Erdoğan var, iki numara sürpriz
09:13 Netanyahu’yu tehdit ettiğine pişman ettiler Kıyamet senaryosu gerçek oluyor Netanyahu'yu tehdit ettiğine pişman ettiler! Kıyamet senaryosu gerçek oluyor
08:19 TBMM’de kayyum gerginliği AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar’a tekme attı TBMM'de kayyum gerginliği! AK Partili Osman Gökçek, DEM Partili Şenyaşar'a tekme attı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
10:35 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil
10:34 Altında Fed etkisi sürüyor Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti Altında Fed etkisi sürüyor! Bayram öncesi altın fiyatları yükselişe geçti
10:24 Adeta servet değerinde Jose Mourinho’nun maliyeti belli oldu Adeta servet değerinde! Jose Mourinho'nun maliyeti belli oldu
10:07 DolarTL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta Dolar/TL Yükselişle Tamamladı, Dolar Endeksi Artışta
10:04 Aziz Yıldırım, Ali Koç’un televizyona çıkma talebini yine reddetti Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyona çıkma talebini yine reddetti
10:03 Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi Muhabir şaşkın şaşkın baktı Canlı yayından yaşanan korkunç olayı tüm ülke izledi! Muhabir şaşkın şaşkın baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 11:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi kuaförler yoğunluk yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement