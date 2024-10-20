Eskişehir\'de Mekatronik Uzmanlık Programı Başvuru Süreci Tamamlandı

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Eskişehir Sanayi Odası'nın BEBKA mali desteği ve Festo iş birliğinde gerçekleştireceği Mekatronik Uzmanlık Programı'nın kursiyer seçimleri tamamlandı.

Bahsi geçen programa 180'in üzerinde başvuru alındı. Toplamda 120 saatlik detaylı bir teknik eğitim alacak olan kursiyerlerin program sonunda ESO üyelerinde istihdam edilmesi hedefleniyor. Ayrıca mekanik ve elektronik bakım-onarım alanlarında Eskişehir sanayisine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR