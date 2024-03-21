Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce, Sazova Yerleşkesinde bulunan meyve ağaçları uygulama bahçesinde çiftçilere yönelik olarak "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri" konulu eğitim gerçekleştirildi.
Söz konusu eğitim Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan ve Ziraat Mühendisi Ahmet Altıkat tarafından verildi. Eğitimlere Eskişehir ilçelerinden 19 kadın ve 97 erkek çiftçi olmak üzere toplamda 116 çiftçi katılım sağladı. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim kapsamında ilk olarak teorik eğitim verildi daha sonra meyve bahçesinde uygulamalı olarak eğitim tamamlandı. Eğitimde ilkbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde budama, budama teknikleri, aşılama zamanı ve aşılama tekniklerinden bahsedildi. Ayrıca meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak çiftçilere gösterildi. Bu şekilde yapılan uygulamalı eğitimlerin daha faydalı olduğunu ve doğru bildikleri bazı bilgilerin hatalı olduğunu belirten çiftçiler uygulamalı eğitimlerin sık sık tekrarlanmasını talep etti.
Modern tarımın geliştirilmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınması için düzenlenen eğitimleri tamamlayan 116 çiftçiye Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katılım belgeleri düzenlenecektir. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik olarak bu tür eğitimlerin devam edeceği bilgisi verildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Meyve Ağaçlarına Budama ve Aşılama Eğitimi Verildi - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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