Eskişehir\'de Meyve Ağaçlarına Budama ve Aşılama Eğitimi Verildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce, Sazova Yerleşkesinde bulunan meyve ağaçları uygulama bahçesinde çiftçilere yönelik olarak "Meyve Ağaçlarında Budama ve Aşılama Teknikleri" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Söz konusu eğitim Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Mutlu Aslan ve Ziraat Mühendisi Ahmet Altıkat tarafından verildi. Eğitimlere Eskişehir ilçelerinden 19 kadın ve 97 erkek çiftçi olmak üzere toplamda 116 çiftçi katılım sağladı. İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim kapsamında ilk olarak teorik eğitim verildi daha sonra meyve bahçesinde uygulamalı olarak eğitim tamamlandı. Eğitimde ilkbahar dönemlerinde meyve bahçelerinde budama, budama teknikleri, aşılama zamanı ve aşılama tekniklerinden bahsedildi. Ayrıca meyve ağaçlarında ağaç budama ve aşılama teknikleri uygulamalı olarak çiftçilere gösterildi. Bu şekilde yapılan uygulamalı eğitimlerin daha faydalı olduğunu ve doğru bildikleri bazı bilgilerin hatalı olduğunu belirten çiftçiler uygulamalı eğitimlerin sık sık tekrarlanmasını talep etti.

Modern tarımın geliştirilmesi ve üretilen ürünlerden daha fazla verim alınması için düzenlenen eğitimleri tamamlayan 116 çiftçiye Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından katılım belgeleri düzenlenecektir. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik olarak bu tür eğitimlerin devam edeceği bilgisi verildi. - ESKİŞEHİR