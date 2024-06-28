Eskişehir'de Mini Vantilatör Satışları Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mini Vantilatör Satışları Yüzde 100 Arttı

Eskişehir\'de Mini Vantilatör Satışları Yüzde 100 Arttı

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek için çözüm arayan vatandaşlar, mini vantilatörlere yoğun ilgi göstererek satışların yüzde 100'den fazla artmasına neden oldu. Bilgisayarlara takılabilen ve şarjlı olan mini vantilatörler, taşınabilir olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Esnaf, taleplerin artmasıyla birlikte tedarik konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

28.06.2024 11:02
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Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artması sonrası serinlemek için bir çözüm arayan vatandaşlar mini vantilatörlere yoğun ilgi göstererek satışların yüzde 100'den fazla artmasına neden oldu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları gün geçtikçe artıyor. Bazı günler yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, serinlemek için taşınılabilir bir çözüm arayanlar mini vantilatör ürünlerine yöneldi. Esnaf, bilgisayarlara takılabilen ve şarjlı mini vantilatör satışlarının yüzde 100 arttığını belirtti. Bazı işletmeciler ise talepler nedeniyle tedarik konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Mini vantilatör fiyatlarının günümüzde yaklaşık 300 ila 400 lira arasında değişiklik gösterdiği öğrenildi.

"Mini vantilatör satışları hızlı şekilde yoğunlaştı"

Esnaf Nail Duraklar, "Havanın ısınmasıyla aynı orantıda mini vantilatör satışları hızlı şekilde arttı. Hatta artık mal bulmakta zorluk çekiyoruz, tedarikte sıkıntı var. Sıcaklıkla birlikte satışlar yaklaşık yüzde 100 oranında arttı. En çok masa üstü ürünler tercih ediliyor. Şu an en düşük el vantilatörü 350-400 lira. Çok basitleri bile 150 liradan aşağı değil. Bu arz talepten. Böyle ürünlerin tercih edilmesindeki en büyük sebep taşınılabilir olmaları. Şarjlı olanlar seyahat için ilgi görüyor. Gücü yüksek hızlı dönenler daha fazla satın alınıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mini Vantilatör Satışları Yüzde 100 Arttı - Son Dakika
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