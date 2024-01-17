Eskişehir\'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, \'2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni\' Seçildi

Eskişehir'de Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Osman Sıtkı Mert, Dubai'de düzenlenen ödül töreninde '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' seçildi.

Ticaret Borsası ilkokulu öğretmenlerinden Osman Sıtkı Mert, 14 Ocak'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Global Education Awards Dubai (Küresel Eğitim Ödülleri Dubai) ödül töreninde, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' seçildi. Dubai'de yapılan Küresel Eğitim Zirvesi'nde ödül almaya hak kazanan Osman öğretmen, Türk bayrağı açarak sevincini paylaştı. - ESKİŞEHİR