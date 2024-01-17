 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' Seçildi

Eskişehir'de Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Osman Sıtkı Mert, Dubai'de düzenlenen ödül töreninde '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' seçildi. Mert, Türk bayrağı açarak sevincini paylaştı.

Eskişehir\'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, \'2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni\' Seçildi
17.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:10
Abone Ol

Eskişehir'de Ticaret Borsası İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Osman Sıtkı Mert, Dubai'de düzenlenen ödül töreninde '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' seçildi.

Ticaret Borsası ilkokulu öğretmenlerinden Osman Sıtkı Mert, 14 Ocak'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenen The Global Education Awards Dubai (Küresel Eğitim Ödülleri Dubai) ödül töreninde, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' seçildi. Dubai'de yapılan Küresel Eğitim Zirvesi'nde ödül almaya hak kazanan Osman öğretmen, Türk bayrağı açarak sevincini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Dubai, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' Seçildi - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:52
Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06
9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:52 Filistin'e destek mitinginde yumruk atan Ege Akersoy tahliye edildi
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21 Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın miras davasında tanık olarak dinlendi
12:06 9 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Öğretmen Osman Sıtkı Mert, '2023 Yılının En Başarılı Özel Eğitim Öğretmeni' Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement