Eskişehir Öğretmen Akademileri Edebiyat Akademisi kapsamında Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen programda çocuk edebiyatı yazarı Şebnem Balevi, öğretmenlerle bir araya geldi.

"Bir Kitap, Bin Hayal: Çocuk Edebiyatının Büyülü Dünyası" başlığı altında düzenlenen etkinlikte öğretmenler, çocuk edebiyatının zengin dünyasıyla tanıştırıldı. Yazar Şebnem Balevi'nin konuk olduğu söyleşide, kitapların çocukların hayal dünyasına, düşünme becerilerine ve gelişim süreçlerine sunduğu katkılar masaya yatırıldı. Programda bunun yanı sıra çocuk edebiyatının eğitsel ve sanatsal yönlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.