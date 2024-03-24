Eskişehir\'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor

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Eskişehir'de yaşayan Ömer Karakaya, sokaktaki kuşları beslemek için özveri ile her gün parka gidiyor.

Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda bulunan kuşları beslemek isteyen Ömer Karakaya, bölgede bulunan vatandaşların dikkatini çekiyor. İleri yaşına rağmen yanında getirdiği ekmek dolu poşetle etrafındaki güvercinleri besleyen Karakaya, yıllardır kuşları beslemek için bu parka geldiği öğrenildi. İstikrarlı bir şekilde her gün hayvanları beslemek için evden çıktığı öğrenilen Ömer Karakaya'nın örnek davranışı, görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR