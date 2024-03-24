Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor

Eskişehir\'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor

Eskişehir'de yaşayan Ömer Karakaya, her gün parka giderek sokaktaki kuşları özveriyle besliyor. Yediler Parkı'nda bulunan kuşları beslemek için yanında getirdiği ekmek dolu poşetle etrafındaki güvercinleri besleyen Karakaya'nın bu örnek davranışı, takdir topluyor.

24.03.2024 13:40  Güncelleme: 13:42
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Eskişehir'de yaşayan Ömer Karakaya, sokaktaki kuşları beslemek için özveri ile her gün parka gidiyor.

Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda bulunan kuşları beslemek isteyen Ömer Karakaya, bölgede bulunan vatandaşların dikkatini çekiyor. İleri yaşına rağmen yanında getirdiği ekmek dolu poşetle etrafındaki güvercinleri besleyen Karakaya, yıllardır kuşları beslemek için bu parka geldiği öğrenildi. İstikrarlı bir şekilde her gün hayvanları beslemek için evden çıktığı öğrenilen Ömer Karakaya'nın örnek davranışı, görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor - Son Dakika

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