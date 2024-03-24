Eskişehir'de yaşayan Ömer Karakaya, sokaktaki kuşları beslemek için özveri ile her gün parka gidiyor.
Odunpazarı İlçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan Yediler Parkı'nda bulunan kuşları beslemek isteyen Ömer Karakaya, bölgede bulunan vatandaşların dikkatini çekiyor. İleri yaşına rağmen yanında getirdiği ekmek dolu poşetle etrafındaki güvercinleri besleyen Karakaya, yıllardır kuşları beslemek için bu parka geldiği öğrenildi. İstikrarlı bir şekilde her gün hayvanları beslemek için evden çıktığı öğrenilen Ömer Karakaya'nın örnek davranışı, görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Ömer Karakaya, Sokaktaki Kuşları Besliyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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